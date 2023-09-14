Netflix продлил сериал «Ван-Пис» на второй сезон

Netflix объявил о продлении сериала «Ван-Пис» на второй сезон. Вместе с анонсом онлайн-кинотеатр выпустил небольшой ролик, в котором автор оригинального произведения Эйитиро Ода обратился к фанатам по телефону-улитке и поблагодарил их за проявленный к проекту интерес.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Таким образом, Netflix продлил «Ван-Писа» на второй сезон спустя две недели после выхода сериала. Ранее о больших планах на шоу рассказывали его создатели — в их планах как минимум ещё пять продолжений.
Первый сезон «Ван-Писа» вышел 31 августа и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров, или 140 млн просмотренных часов, — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.
- 15 сентября 2023
-
00:31
-
00:19
- 14 сентября 2023
-
23:51
-
22:41
-
21:31
-
20:57
-
20:44
-
20:19
-
20:00
-
19:37
-
19:14
-
19:04
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:16
-
18:16
-
17:48
-
17:07
-
16:27
-
15:55
-
15:25
-
14:58
-
14:42
-
14:05
-
13:51
-
13:29
-
13:05
-
12:52
-
12:42
-
12:18
-
12:04
-
11:20
-
10:51
-
10:05