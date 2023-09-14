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Netflix продлил сериал «Ван-Пис» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Ван-Пис» на второй сезон
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Netflix объявил о продлении сериала «Ван-Пис» на второй сезон. Вместе с анонсом онлайн-кинотеатр выпустил небольшой ролик, в котором автор оригинального произведения Эйитиро Ода обратился к фанатам по телефону-улитке и поблагодарил их за проявленный к проекту интерес.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Таким образом, Netflix продлил «Ван-Писа» на второй сезон спустя две недели после выхода сериала. Ранее о больших планах на шоу рассказывали его создатели — в их планах как минимум ещё пять продолжений.

Первый сезон «Ван-Писа» вышел 31 августа и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров, или 140 млн просмотренных часов, — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.

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