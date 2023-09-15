Honkai Star Rail от авторов Genshin Impact доберётся до PS5 уже 11 октября
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Разработчики популярной онлайн-игры Honkai Star Rail наконец-то назвали дату выхода тайтла на PS5 во время State of Play, которую Sony провела прошедшей ночью. Игра доберётся до консоли уже 11 октября.
Интересно, что в конце ролика можно увидеть сноску о временной консольной эксклюзивности. Вероятно, что после выхода на PS5, игра через какое-то время появится на Xbox. Официально об этом пока не сообщали.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат miHoYo.
Honkai Star Rail — игра от создателей Genshin Impact. Проект вышел 26 апреля этого года и быстро стал популярным, получив массу положительных отзывов от критиков и геймеров.
Honkai Star Rail доступна на ПК, iOS и Android.
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