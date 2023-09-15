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Противостояние людей и на'ви: вышел сюжетный трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora

Противостояние людей и на'ви: вышел сюжетный трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora
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Ubisoft во время State of Play показала большой сюжетный трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару». В нём показали сюжетные фрагменты с людьми, на'ви, животными Пандоры и многим другим.

Ещё в ролике можно увидеть стрельбу и полеты на банши. Также авторы не забыли показать стелс-миссии, в которых игрокам нужно бесшумно устранить врагов и спасти животных, обитающих на Пандоре.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой экшен от первого лица — на третье лицо будет переключать во время полётов.

Релиз игры состоится 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.

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