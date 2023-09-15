В «Аквамене 2» не будет Уиллема Дефо
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На днях вышел полноценный трейлер второй части «Аквамена». Зрители увидели в нём всех основных героев первой части и новых персонажей. Но кое-кого в ролик не поместили — персонажа Уиллема Дефо, Нуйдиса Вулко.
Режиссёр ленты Джеймс Ван в интервью Entertainment Weekly подтвердил, что актёра не будет в ленте из-за его плотной занятности. В графике Дефо не смогли найти место для съёмок в «Аквамене 2».
Уиллема в этом фильме нет. Отчасти причина заключалась в том, что его график не смог быть для нас подходящим. Но благодаря этому я расширил роль Атланны. Атланна в этом фильме в конечном итоге становится советником Артура. Поскольку Артур не из этого мира, она помогает ему лучше понять мир и политику того, как всё устроено.
Премьера фильма состоится уже 20 декабря.
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