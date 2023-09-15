Кассовые сборы «Оппенгеймера» превысили $ 900 млн

В начале сентября кассовые сборы фильма «Оппенгеймер» достигли отметки в $ 850 млн, а недавно лента преодолела рубеж в $ 900 млн. До $ 1 млрд осталось совсем чуть-чуть.

Очевидно, что ленте Кристофера Нолана не получится догнать «Барби», которая собрала уже почти $ 1,5 млрд, однако картина всё равно отлично показывает себя в кинопрокате.

Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года

«Барби» — $ 1,4 млрд «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд «Оппенгеймер» — $ 900 млн «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн «Форсаж 10» — $ 704 млн

«Оппенгеймер» рассказывает про создателя ядерной бомбы, американского физика Роберта Оппенгеймера. Лента собрала высокие оценки

Картину официально не показывают в России, но до страны она добралась обходными путями.