Кассовые сборы «Оппенгеймера» превысили $ 900 млн
Поделиться
В начале сентября кассовые сборы фильма «Оппенгеймер» достигли отметки в $ 850 млн, а недавно лента преодолела рубеж в $ 900 млн. До $ 1 млрд осталось совсем чуть-чуть.
Очевидно, что ленте Кристофера Нолана не получится догнать «Барби», которая собрала уже почти $ 1,5 млрд, однако картина всё равно отлично показывает себя в кинопрокате.
Топ-5 самых кассовых фильмов 2023 года
- «Барби» — $ 1,4 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,359 млрд
- «Оппенгеймер» — $ 900 млн
- «Стражи Галактики. Часть 3» — $ 845 млн
- «Форсаж 10» — $ 704 млн
«Оппенгеймер» рассказывает про создателя ядерной бомбы, американского физика Роберта Оппенгеймера. Лента собрала высокие оценки
Картину официально не показывают в России, но до страны она добралась обходными путями.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
09:45
-
09:16
-
08:41
-
08:16
-
07:44
-
07:12
-
06:39
-
00:31
-
00:19
- 14 сентября 2023
-
23:51
-
22:41
-
21:31
-
20:57
-
20:44
-
20:19
-
20:00
-
19:37
-
19:14
-
19:04
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:16
-
18:16
-
17:48
-
17:07
-
16:27
-
15:55
-
15:25
-
14:58
-
14:42
-
14:05
-
13:51
-
13:29
-
13:05
Партнерский контент