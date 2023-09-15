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Вышел трейлер драматического фильма «Уроки химии» со звездой Marvel Бри Ларсон

Вышел трейлер драматического фильма «Уроки химии» со звездой Marvel Бри Ларсон
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Apple опубликовала дебютный трейлер драматического фильма «Уроки химии». В главной роли снялась звезда фильмов Marvel Studios Бри Ларсон.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Действие «Уроков химии» разворачивается в начале 1950-х годов и рассказывает об Элизабет Зотт (её играет Ларсон), чья мечта стать учёным не реализуется из-за стереотипов в обществе о женщинах. Элизабет устраивается на работу ведущей телевизионного кулинарного шоу и намеревается научить нацию недооценённых домохозяек чему-то большему.

Вместе с Ларсон в шоу сыграли Кэрин Уэст, Джошуа Хувер, Ханна Хортон и другие. Режиссёром выступила Сара Адина.

Первые два эпизода шоу выйдут 13 октября. Затем сериал будет выходить еженедельно до 24 ноября.

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