Вышел трейлер драматического фильма «Уроки химии» со звездой Marvel Бри Ларсон

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Apple опубликовала дебютный трейлер драматического фильма «Уроки химии». В главной роли снялась звезда фильмов Marvel Studios Бри Ларсон.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Действие «Уроков химии» разворачивается в начале 1950-х годов и рассказывает об Элизабет Зотт (её играет Ларсон), чья мечта стать учёным не реализуется из-за стереотипов в обществе о женщинах. Элизабет устраивается на работу ведущей телевизионного кулинарного шоу и намеревается научить нацию недооценённых домохозяек чему-то большему.

Вместе с Ларсон в шоу сыграли Кэрин Уэст, Джошуа Хувер, Ханна Хортон и другие. Режиссёром выступила Сара Адина.

Первые два эпизода шоу выйдут 13 октября. Затем сериал будет выходить еженедельно до 24 ноября.