Apple наказала сотрудникам поддержки не реагировать на проблему с излучением iPhone 12
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Недавно произошёл небольшой инцидент, в котором оказалась замешана Apple. Правительство Франции запретило продажи iPhone 12 из-за высокого уровня излучения от гаджетов.
У владельцев гаджета сразу появилось много вопросов к компании, но, по информации Bloomberg, Apple наказала сотрудникам поддержки не отвечать на вопросы об излучении.
Apple посоветовала сотрудникам технической поддержки не сообщать добровольно никакой информации, когда потребители спрашивают о проблеме. Если клиенты спросят о заявлении французского правительства о том, что модель превышает нормы по электромагнитному излучению, работники должны сказать, что им нечем поделиться.
За несколько дней после первоначального заявления Франции другие страны Европейского союза, включая Бельгию и Германию, начали говорить про уровень радиации iPhone 12.
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