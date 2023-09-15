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«Вот так выглядит спасение DC»: фанаты в восторге от трейлера «Аквамена 2»

«Вот так выглядит спасение DC»: фанаты в восторге от трейлера «Аквамена 2»
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Комментарии

Прошедшей ночью Warner Bros. выпустила полноценный трейлер второй части «Аквамена». Ролик, судя по реакции, очень понравился зрителям, чего не скажешь о последних релизах DC.

Только на YouTube у ролика за 16 часов набралось 4,2 млн просмотров и 149 тыс. лайков. Трейлер заинтересовал зрителей, а в комментариях много положительных отзывов о картине.

Джейсон Мамоа в роли Аквамена невероятен. Джеймс Ганн, не потеряй Аквамена во что бы то ни стало!
Мне очень понравился первый фильм! Этот тоже выглядит великолепно. Похоже, в кинотеатре будет круто.
Вау, этот трейлер выглядит многообещающим. Некоторые люди говорят, что Чёрная Манта выглядит глупо, но я так не считаю.
Вот так выглядит спасение DC. Момоа великолепен, трейлер захватывающий.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Премьера фильма состоится уже 20 декабря. Режиссёром выступил Джеймс Ван.

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