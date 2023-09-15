«Вот так выглядит спасение DC»: фанаты в восторге от трейлера «Аквамена 2»
Поделиться
Прошедшей ночью Warner Bros. выпустила полноценный трейлер второй части «Аквамена». Ролик, судя по реакции, очень понравился зрителям, чего не скажешь о последних релизах DC.
Только на YouTube у ролика за 16 часов набралось 4,2 млн просмотров и 149 тыс. лайков. Трейлер заинтересовал зрителей, а в комментариях много положительных отзывов о картине.
Джейсон Мамоа в роли Аквамена невероятен. Джеймс Ганн, не потеряй Аквамена во что бы то ни стало!
Мне очень понравился первый фильм! Этот тоже выглядит великолепно. Похоже, в кинотеатре будет круто.
Вау, этот трейлер выглядит многообещающим. Некоторые люди говорят, что Чёрная Манта выглядит глупо, но я так не считаю.
Вот так выглядит спасение DC. Момоа великолепен, трейлер захватывающий.
Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Премьера фильма состоится уже 20 декабря. Режиссёром выступил Джеймс Ван.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
12:57
-
12:39
-
12:12
-
11:55
-
11:29
-
11:05
-
10:27
-
09:45
-
09:16
-
08:41
-
08:16
-
07:44
-
07:12
-
06:39
-
00:31
-
00:19
- 14 сентября 2023
-
23:51
-
22:41
-
21:31
-
20:57
-
20:44
-
20:19
-
20:00
-
19:37
-
19:14
-
19:04
-
19:04
-
18:51
-
18:39
-
18:16
-
18:16
-
17:48
-
17:07
-
16:27
-
15:55
Партнерский контент