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Появились первые фото новых чехлов FineWoven для iPhone 15

Появились первые фото новых чехлов FineWoven для iPhone 15
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12 сентября Apple провела новую презентацию, на которой анонсировала линейку смартфонов iPhone 15. Также в рамках мероприятия были представлены чехлы для устройств.

Спустя несколько дней в «Твиттере» начали появляться первые живые фото чехлов FineWoven. В этот раз компания решила отказаться от кожи, как это было в прошлых моделях, использовав более экологичный материал.

Фотографии

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Помимо нового разъёма, iPhone 15 получил более яркий экран, ёмкий аккумулятор и новые режимы съёмки. Минимальная цена устройства в США составила $ 799 (примерно 75 тыс. рублей).

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября. Ранее стало известно, сколько нужно работать в РФ, чтобы накопить на смартфон.

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