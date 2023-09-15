Звезда сериала «Клан Сопрано» объяснила причину ухода на OnlyFans

В прошлом месяце звезда сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео создала страницу на OnlyFans. За ежемесячную подписку в $ 15 пользователи могут получить доступ ко множеству обнажённых фотографий актрисы.
Недавно Дреа де Маттео объяснила, почему она решила уйти на OnlyFans. По словам артистки, ей пришлось сменить актёрскую карьеру, поскольку в индустрии её начали считать «дикаркой». Причина заключается в том, что во время пандемии COVID-19 Маттео отказывалась соблюдать требования по вакцинации.
Наверное, можно сказать, что я была плохой девочкой, потому что не следовала правилам пару лет назад. Да и я как-то больше не хочу быть во власти мандатов, забастовок или чего-то подобного.
Ещё актриса поделилась, что в один момент от неё отказался собственный агент и она чуть не лишилась крыши над головой.
Мне всё равно. Я лучше спасу свою семью, чем лицо.
Также весной стало известно, что создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз решил вернуться на телевидение. Он приступит к работе над безымянным сериалом для телеканала FX вместе с Ханной Фидель («Притворство»).
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