Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда сериала «Клан Сопрано» объяснила причину ухода на OnlyFans

Звезда сериала «Клан Сопрано» объяснила причину ухода на OnlyFans
Аудио-версия:
Комментарии

В прошлом месяце звезда сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео создала страницу на OnlyFans. За ежемесячную подписку в $ 15 пользователи могут получить доступ ко множеству обнажённых фотографий актрисы.

Недавно Дреа де Маттео объяснила, почему она решила уйти на OnlyFans. По словам артистки, ей пришлось сменить актёрскую карьеру, поскольку в индустрии её начали считать «дикаркой». Причина заключается в том, что во время пандемии COVID-19 Маттео отказывалась соблюдать требования по вакцинации.

Наверное, можно сказать, что я была плохой девочкой, потому что не следовала правилам пару лет назад. Да и я как-то больше не хочу быть во власти мандатов, забастовок или чего-то подобного.

Ещё актриса поделилась, что в один момент от неё отказался собственный агент и она чуть не лишилась крыши над головой.

Мне всё равно. Я лучше спасу свою семью, чем лицо.

Также весной стало известно, что создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз решил вернуться на телевидение. Он приступит к работе над безымянным сериалом для телеканала FX вместе с Ханной Фидель («Притворство»).

Материалы по теме
Создатель культового сериала «Клан Сопрано» работает над новым шоу для канала FX
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android