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Вышла демоверсия киберпанк-экшена Ghostrunner 2

Вышла демоверсия киберпанк-экшена Ghostrunner 2
Аудио-версия:
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14 сентября вышла демоверсия киберпанк-экшена Ghostrunner 2. Она доступна для скачивания в Steam, PlayStation Stoe и Microsoft Store.

Демоверсия предложит игрокам один уровень. Геймерам дадут даже покататься на мотоцикле, который разработчики называют одним из главных нововведений сиквела. На прохождение уйдёт приблизительно полчаса.

Сюжет Ghostrunner 2 развернётся спустя год после событий первой части. В продолжении будет возможность общаться и взаимодействовать с ботами, а также некая база для отдыха между миссиями.

Релиз Ghostrunner 2 состоится 26 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Экшен выйдет с переводом на русский язык. Кроме того, недавно авторы тайтла раскрыли системные требования. Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i9-9900k и GeForce RTX 2070 Super.

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