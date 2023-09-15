В России вырос спрос на ремонт iPhone

В августе 2023 года россияне искали мастеров по ремонту iPhone на 33% чаще, чем в августе прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито услуги», которые проанализировали 2 млн запросов пользователей на ремонт и обслуживание техники.

Так, общее число запросов на ремонт iPhone уже превысило 260 тыс., что составляет около 9,3% всех запросов на ремонт техники. Большой спрос на ремонт смартфонов Apple подтвердили и в сервисе YouDo, отметив, что владельцы гаджетов от компании Тима Кука начали куда чаще обращаться в сервисные центры Москвы и Санкт-Петербурга.

Интересно, что спрос на ремонт смартфонов других брендов только снизился. Так, владельцы Xiaomi начали обращаться в сервисные центры на 22% реже, пользователи Honor — на 29% реже, обладатели устройств Samsung — на 7% реже. Средняя стоимость ремонта смартфона выросла на 12,6% по отношению к августу 2022 года и достигла отметки в 2429 рублей.