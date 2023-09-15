В России стартовали продажи игрового смартфона Infinix GT 10 Pro

Китайская компания Infinix Mobile выпустила свой новый смартфон — Infinix GT 10 Pro. Новинка уже поступила в продажу в России по цене в 32 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, первое время устройство можно приобрести по сниженной цене в 27 990 рублей.

Infinix GT 10 Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8050 5G и операционной системы Android 13. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Производитель называет гаджет игровым смартфоном с большой батареей объёмом 5000 мА/ч и функцией быстрой зарядки.

Основная камера имеет сразу три датчика: основной модуль на 108 МП с автофокусом, макромодуль на 2 МП и сенсор глубины на 2 МП. Фронтальная камера получила датчик на 32 МП. Корпус гаджета оснащён светодиодными индикаторами, которые можно настроить под свои предпочтения.