Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России стартовали продажи игрового смартфона Infinix GT 10 Pro

В России стартовали продажи игрового смартфона Infinix GT 10 Pro
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская компания Infinix Mobile выпустила свой новый смартфон — Infinix GT 10 Pro. Новинка уже поступила в продажу в России по цене в 32 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, первое время устройство можно приобрести по сниженной цене в 27 990 рублей.

Infinix GT 10 Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8050 5G и операционной системы Android 13. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Производитель называет гаджет игровым смартфоном с большой батареей объёмом 5000 мА/ч и функцией быстрой зарядки.

Основная камера имеет сразу три датчика: основной модуль на 108 МП с автофокусом, макромодуль на 2 МП и сенсор глубины на 2 МП. Фронтальная камера получила датчик на 32 МП. Корпус гаджета оснащён светодиодными индикаторами, которые можно настроить под свои предпочтения.

Материалы по теме
Tecno представила мощный бюджетный смартфон Pova 5 с быстрой зарядкой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android