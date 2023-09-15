Вышел первый тизер мультсериала «Три богатыря» про знаменитых героев

«Кинопоиск» анонсировал новый мультсериал по франшизе «Три богатыря». Он выйдет в онлайн-кинотеатре уже этой зимой: сколько серий в него войдёт, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску»/«Мельнице».

Будущий анимационный проект расскажет о новых приключениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и их друзей — коня Юлия, Змея Горыныча и других знаменитых персонажей. Судя по всему, это и есть тот самый мультсериал, о котором студия «Мельница» рассказывала в марте. Тогда режиссёр франшизы Константин Бронзит заявил, что уже читал сценарии шести эпизодов и раскрыл их длительность — 20 минут.

Помимо анимационного сериала, зрителей ждёт и полнометражный мультфильм — «Три богатыря и Пуп Земли». Премьера ленты состоится уже 28 декабря в кинотеатрах России.