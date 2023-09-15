Россияне рассказали, как часто они меняют смартфоны

Сервис CDEK recommerce провёл опрос, как часто россияне меняют смартфоны. 36% респондентов ответили, что делают это раз в 2-2,5 года, 32% обзаводятся новыми телефонами — раз в 3-5 лет, 17% — раз в 1-1,5 года, 5% — реже, чем раз в пять лет.

Только 4% опрошенных обновляют устройства чаще одного раза в год. Старый смартфон жители страны продают или отдают родственникам. Также 38% респондентов поделились, что за всё время они поменяли от шести до 10 моделей гаджетов.

35% были владельцами более 10 аппаратов, а остальные 27% – от двух до пяти устройств. Ещё 35% респондентов заявили о готовности потратить на обновление смартфона от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 13% не хотят тратить на свежее устройство более 20 тыс. рублей, 14% — могут пожертвовать суммой более 100 тыс. рублей.