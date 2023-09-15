Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.1 — авторы дарят 300 примогемов
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Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.1, выход которого состоится уже 29 сентября. Он добавит в игру новую область на карте и продолжение основного сюжета, а также играбельных персонажей Нёвилетта и Ризли.
Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:
- FB8PFFHT364M - 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
- JS96FEZS3P59 - 100 примогемов и 5 опыта героя.
- 2T86EWGBJP6V - 100 примогемов и 50 000 моры.
Активировать промокоды можно в Настройках в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 16 сентября, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.
Все подробности нового патча
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