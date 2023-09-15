Примогемы, валюта для «круток» и питомец — объявлены награды к дню рождения Genshin Impact
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Разработчики Genshin Impact во время презентации нового патча 4.1 объявили о наградах для игроков в честь третьей годовщины с официального релиза.
Все игроки получат 1 600 примогемов на внутриигровую почту. Кроме того, вскоре станет активен ежедневный логин-ивент, за который будут давать следующие бонусы:
- 10 перелетающихся судеб (валюта для круток в событийном баннере);
- 4 слабой смолы;
- новый питомец-осьминог Itty Bitty Octobaby;
- переносной генератор мыльных пузырей.
А пока игрокам доступны награды за промокоды, показанные во время стрима — их можно активировать до утра 16 сентября.
Патч 4.1 для Genshin Impact выйдет 29 сентября. В игре появятся два новых играбельных персонажа, а также продолжение сюжетной кампании и расширение карты.
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