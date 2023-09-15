Разработчики игр массово протестуют против движка Unity

Пару дней назад в игровой индустрии разгорелся новый скандал: компания Unity решила ввести комиссию за установку игр для разработчиков. Помимо словесной критики, работники сферы уже перешли к активным действиям.
К примеру, в знак протеста ряд студий отключили решения Unity и ironSource для монетизации. Среди них Azur Games, Supercent, Ducky, Burny Games, Voodoo, Homa, Century Games, SayGames, CrazyLabs, Original Games, Kayac, New Story и другие. Команды призывают поступить таким же образом и других представителей индустрии.
Также множество разработчиков заявили об отказе от движка. Одним из них стал Гарри Ньюман, создатель Garry's Mod и основатель студии Facepunch.
Помимо этого, один из бывших сотрудников Unity заявил, что из компании массово увольняются сотрудники, поскольку руководство проигнорировало их опасения по поводу введения новой бизнес-модели.
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