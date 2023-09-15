Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики игр массово протестуют против движка Unity

Разработчики игр массово протестуют против движка Unity
Аудио-версия:
Комментарии

Пару дней назад в игровой индустрии разгорелся новый скандал: компания Unity решила ввести комиссию за установку игр для разработчиков. Помимо словесной критики, работники сферы уже перешли к активным действиям.

К примеру, в знак протеста ряд студий отключили решения Unity и ironSource для монетизации. Среди них Azur Games, Supercent, Ducky, Burny Games, Voodoo, Homa, Century Games, SayGames, CrazyLabs, Original Games, Kayac, New Story и другие. Команды призывают поступить таким же образом и других представителей индустрии.

Также множество разработчиков заявили об отказе от движка. Одним из них стал Гарри Ньюман, создатель Garry's Mod и основатель студии Facepunch.

Помимо этого, один из бывших сотрудников Unity заявил, что из компании массово увольняются сотрудники, поскольку руководство проигнорировало их опасения по поводу введения новой бизнес-модели.

Больше подробностей:
Unity введёт комиссию на установки игр — гейминг может сильно измениться
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android