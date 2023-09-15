Певец Игорь Николаев попал в реанимацию

Издание Mash сообщило, что советский и российский музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию. У него нашли следы перенесённого обширного инфаркта. На данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста.

Отмечается, что исполнитель находится в сознании, ему дают седативные препараты, однако в палату не пускают даже самых близких родственников. Результаты ЭКГ также оказались неутешительными. Ритм работы сердца Николаева то учащается, то становится реже.

Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Музыкант находится в палате интенсивной терапии.

Игорь Николаев носит звание народного артиста РФ, является неоднократным лауреатом Национальной российской музыкальной премии «Овация» и обладателем премии «Муз-ТВ».