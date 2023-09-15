Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Певец Игорь Николаев попал в реанимацию

Певец Игорь Николаев попал в реанимацию
Комментарии

Издание Mash сообщило, что советский и российский музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию. У него нашли следы перенесённого обширного инфаркта. На данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста.

Отмечается, что исполнитель находится в сознании, ему дают седативные препараты, однако в палату не пускают даже самых близких родственников. Результаты ЭКГ также оказались неутешительными. Ритм работы сердца Николаева то учащается, то становится реже.

Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Музыкант находится в палате интенсивной терапии.

Игорь Николаев носит звание народного артиста РФ, является неоднократным лауреатом Национальной российской музыкальной премии «Овация» и обладателем премии «Муз-ТВ».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android