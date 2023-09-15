Певец Игорь Николаев попал в реанимацию
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Издание Mash сообщило, что советский и российский музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию. У него нашли следы перенесённого обширного инфаркта. На данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста.
Отмечается, что исполнитель находится в сознании, ему дают седативные препараты, однако в палату не пускают даже самых близких родственников. Результаты ЭКГ также оказались неутешительными. Ритм работы сердца Николаева то учащается, то становится реже.
Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Музыкант находится в палате интенсивной терапии.
Игорь Николаев носит звание народного артиста РФ, является неоднократным лауреатом Национальной российской музыкальной премии «Овация» и обладателем премии «Муз-ТВ».
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