В Mortal Kombat 1 добавили смертельный «удар пяти пальцев» из фильма «Убить Билла 2»

14 сентября Mortal Kombat 1 вышла в раннем доступе — обладатели расширенного издания проекта уже приступили к игре. Геймеры тут же обнаружили, что авторы файтинга добавили новое фаталити — знаменитый «удар пяти пальцев» из фильма «Убить Билла 2».
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
В картине Квентина Тарантино рассказывалось, что существует специальная техника касания пятью пальцами, которая приводит к остановке сердца. В фильме героиня Умы Турман успешно выполнила этот приём — и авторы Mortal Kombat 1 воссоздали его практически дословно.
Полноценный релиз Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Файтинг выступит мягким перезапуском вселенной «Смертельной битвы».
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