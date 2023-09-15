Актёр Джонни Депп рассказал, какие бренды не отвернулись от него в трудный момент

Недавно актёр Джонни Депп дал интервью журналистам издания South China Morning Post. В ходе него звезда рассказала, какие бренды не отвернулись от него в трудный момент.

По словам Деппа, после начала судебных разбирательств с его бывшей женой Эмберд Хёрд лишь немногие остались на его стороне. К примеру, он особенно признателен компании Dior, которая отказалась разрывать с ним рекламные контракты.

Я благодарен каждому человеку, который был ответственен за это решение довериться мне в столь сложный жизненный период. Я навсегда в долгу перед этими людьми и компанией. Я буду вечно признателен и предан им.

Помимо этого, недавно модный дом заключил с Джонни Деппом рекламный контракт на рекордные $ 20 млн. Это самая крупная сделка за всю историю существования мужской парфюмерной индустрии.