Актёр Джонни Депп рассказал, какие бренды не отвернулись от него в трудный момент
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Недавно актёр Джонни Депп дал интервью журналистам издания South China Morning Post. В ходе него звезда рассказала, какие бренды не отвернулись от него в трудный момент.
По словам Деппа, после начала судебных разбирательств с его бывшей женой Эмберд Хёрд лишь немногие остались на его стороне. К примеру, он особенно признателен компании Dior, которая отказалась разрывать с ним рекламные контракты.
Я благодарен каждому человеку, который был ответственен за это решение довериться мне в столь сложный жизненный период. Я навсегда в долгу перед этими людьми и компанией. Я буду вечно признателен и предан им.
Помимо этого, недавно модный дом заключил с Джонни Деппом рекламный контракт на рекордные $ 20 млн. Это самая крупная сделка за всю историю существования мужской парфюмерной индустрии.
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