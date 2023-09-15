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Motorola анонсировала бюджетный смартфон Edge 40 Neo с защитой от влаги

Компания Motorola представила бюджетный смартфон Edge 40 Neo. Производитель оценил устройство в € 400 (~ 41 тысяча рублей).

Motorola Edge 40 Neo будет доступен в трёх расцветках: Pantone Black Beauty (чёрная), Pantone Shooting Sea (зелёная) и Pantone Caneel Bay (синяя). Дисплей гаджета оснащён 144-герцовым изогнутым POLED-экраном с диагональю 6,55 дюйма и разрешением Full HD+.

Характеристики

Яркость экрана: 1300 нит

Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч

Разрешение основной камеры: 50 Мп

Степень защиты от воды: IP68

Оперативная память: 12 ГБ

Motorola Edge 40 Neo работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7030 SoC. В качестве ОС смартфон использует Android 13. Компания обещает два обновления Android и три года обновлений безопасности.