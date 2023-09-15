Motorola анонсировала бюджетный смартфон Edge 40 Neo с защитой от влаги
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Компания Motorola представила бюджетный смартфон Edge 40 Neo. Производитель оценил устройство в € 400 (~ 41 тысяча рублей).
Motorola Edge 40 Neo будет доступен в трёх расцветках: Pantone Black Beauty (чёрная), Pantone Shooting Sea (зелёная) и Pantone Caneel Bay (синяя). Дисплей гаджета оснащён 144-герцовым изогнутым POLED-экраном с диагональю 6,55 дюйма и разрешением Full HD+.
Характеристики
- Яркость экрана: 1300 нит
- Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
- Разрешение основной камеры: 50 Мп
- Степень защиты от воды: IP68
- Оперативная память: 12 ГБ
Motorola Edge 40 Neo работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7030 SoC. В качестве ОС смартфон использует Android 13. Компания обещает два обновления Android и три года обновлений безопасности.
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