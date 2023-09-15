Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Экшен Lies of P в стиле Bloodborne вышел в раннем доступе

Экшен Lies of P в стиле Bloodborne вышел в раннем доступе
Аудио-версия:
Комментарии

15 сентября экшен Lies of P вышел в раннем доступе на ПК и консолях — обладатели расширенного издания экшена уже могут начать игру. Релиз для владельцев стандартного издания состоится 18-го числа. Вместе с релизом в раннем доступе в проект добавили систему антипиратской защиты Denuvo.

Видео доступно на YouTube-канале Lies of P. Права на видео принадлежат NEOWIZ.

Lies of P рассказывает о человекоподобной марионетке по имени Пиноккио, пришедшей в себя в окрестностях города Крат. Оказывается, что город охвачен хаосом из-за нашествия мутантов и восстания роботов — главному герою необходимо отыскать своего создателя Джепетто и «попытаться принять свою человеческую натуру».

Lies of P разработала южнокорейская студия Neowiz, а источниками вдохновения послужили серия Dark Souls и Bloodborne. Мы уже прошли экшен и поделились своим мнением в отдельном материале.

Материалы по теме
Lies of P превзошла все ожидания: это истинная наследница Bloodborne. Обзор игры
Видео
Lies of P превзошла все ожидания: это истинная наследница Bloodborne. Обзор игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android