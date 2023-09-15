Экшен Lies of P в стиле Bloodborne вышел в раннем доступе

15 сентября экшен Lies of P вышел в раннем доступе на ПК и консолях — обладатели расширенного издания экшена уже могут начать игру. Релиз для владельцев стандартного издания состоится 18-го числа. Вместе с релизом в раннем доступе в проект добавили систему антипиратской защиты Denuvo.
Видео доступно на YouTube-канале Lies of P. Права на видео принадлежат NEOWIZ.
Lies of P рассказывает о человекоподобной марионетке по имени Пиноккио, пришедшей в себя в окрестностях города Крат. Оказывается, что город охвачен хаосом из-за нашествия мутантов и восстания роботов — главному герою необходимо отыскать своего создателя Джепетто и «попытаться принять свою человеческую натуру».
Lies of P разработала южнокорейская студия Neowiz, а источниками вдохновения послужили серия Dark Souls и Bloodborne. Мы уже прошли экшен и поделились своим мнением в отдельном материале.
- 15 сентября 2023
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