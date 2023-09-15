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Рейтинг фильма «Барби» на агрегаторах упал после выхода в онлайне

Рейтинг фильма «Барби» на агрегаторах упал после выхода в онлайне
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12 сентября фильм «Барби» официально вышел в онлайне. Лента стала доступна в различных цифровых сервисах, и многие зрители уже посмотрели картину, после чего оценили её на различных агрегаторах.

Так, на отечественном «Кинопоиске» рейтинг комедии с Марго Робби и Райаном Гослингом составляет 6,7/10, хотя ещё несколько недель назад оценка была чуть выше семи баллов. В своих рецензиях пользователи критикуют феминистический посыл авторов, музыкальные номера и показ мужчин в невыгодном свете.

Фото: «Кинопоиск»

На зарубежном агрегаторе IMDb оценка повыше — 7,2/10, однако за последнее время она также упала на несколько пунктов. Пользователи ругают фильм примерно за те же темы феминизма и современной повестки, отмечая, что картина будто сама не знает, чем она хочет быть: комедией или драмой.

Фото: IMDb

Тем временем картина Греты Гервиг уже стала самым кассовым фильмом 2023 года. Сборы ленты недавно превысили $ 1,4 млрд.

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