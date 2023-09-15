В России выйдет «Министерство неджентльменских дел» — фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом

Как сообщает «Кинопоиск», фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи официально выйдет в России. Премьера новой картины именитого британского режиссёра состоится в 2024 году, прокатчиком выступит кинокомпания «Вольга».
Действие фильма развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.
Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Съёмки ленты проходили весной 2023 года в Турции.
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