В работу запущен сериал «Дозоры» — продолжение «Ночного дозора» и «Дневного дозора»

На презентации проектов «Плюс студии» было объявлено о разработке сериала «Дозоры» по известной вселенной Сергея Лукьяненко, в рамках которой уже написано свыше восьми книг. В работе также участвует Первый канал, работавший над фильмами «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Никаких подробностей проектов не раскрывают, ограничиваясь мимолётным анонсом с логотипом проекта.

Фото: «Кинопоиск»

Фильм «Ночной дозор» вышел в 2004 году и оказался огромным хитом, сумев заработать в разы больше своего бюджета. Последовавший далее в 2006 году сиквел «Дневной дозор» при схожем бюджете собрал ещё больше и оказался чрезвычайно успешным.

Однако после второй части вселенная на киноэкранах «заглохла», несмотря на множество слухов о продолжении.