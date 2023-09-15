В работу запущен сериал «Дозоры» — продолжение «Ночного дозора» и «Дневного дозора»
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На презентации проектов «Плюс студии» было объявлено о разработке сериала «Дозоры» по известной вселенной Сергея Лукьяненко, в рамках которой уже написано свыше восьми книг. В работе также участвует Первый канал, работавший над фильмами «Ночной дозор» и «Дневной дозор».
Никаких подробностей проектов не раскрывают, ограничиваясь мимолётным анонсом с логотипом проекта.
Фото: «Кинопоиск»
Фильм «Ночной дозор» вышел в 2004 году и оказался огромным хитом, сумев заработать в разы больше своего бюджета. Последовавший далее в 2006 году сиквел «Дневной дозор» при схожем бюджете собрал ещё больше и оказался чрезвычайно успешным.
Однако после второй части вселенная на киноэкранах «заглохла», несмотря на множество слухов о продолжении.
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