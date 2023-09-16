iPhone 15 поддерживает любые кабели USB-C — СМИ

До презентации iPhone 15 эксперты и пользователи опасались, что Apple ограничит зарядку будущих смартфонов оригинальными кабелями USB-C. Это значило бы, что обычные провода с подобным разъёмом не подошли бы не только для зарядки, но и в качестве передачи информации для грядущей линейки устройств.

Журналисты издания Ars Technica заявили, что iPhone 15 будет поддерживать любые кабели Type-C вне зависимости от производителя. Как отмечают на портале, будущие смартфоны оснащены самыми обычными разъёмами, для которых подойдут не только оригинальные провода.

О поддержке различных кабелей USB-C сообщают также сайты-партнёры Apple. Информация на них гласит, что пользователи смогут заряжать свой iPhone 15 даже теми кабелями, которые вышли задолго до релиза смартфона.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября.