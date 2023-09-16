Скончался актёр Вячеслав Гришечкин, звезда сериалов «Солдаты» и «Счастливы вместе»

16 сентября стало известно о смерти актёра Вячеслава Гришечкина. Неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи пытались реанимировать Гришечкина, однако все попытки оказались тщетными, и он скончался в возрасте 61 года.
Наибольшую популярность артист обрёл благодаря роли полковника Староконя в сериале «Солдаты». Также актёр принимал участие в съёмках сериалов «Счастливы вместе», «Каменская», «Сыщик Путилин», «Потерявшие солнце» и в других проектах.
Вячеслав Гришечкин носил звание заслуженного артиста РФ. Свою первую роль в кино сыграл в 1989 году. С 1996 по 1999 год работал в программе «Колесо Истории» в качестве актёра.
Помимо этого, Гришечкин подарил свой голос героям таких мультфильмов, как «Приключения Алёнушки и Ерёмы» и «Столичный сувенир».
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