Ужасающая ловушка Джона Крамера — в новом отрывке из «Пилы 10»

Компания Lionsgate опубликовала на своём YouTube-канале новый отрывок из фильма «Пила 10». В нём создатели картины показали ужасающую ловушку Джона Крамера, которая изображена на постере ленты.

Её принцип действия заключается в том, чтобы лишить жертву зрения. Для решения головоломки даётся одна минута, однако за каждую ошибку герою ломают палец.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.

Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.