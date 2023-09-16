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Ужасающая ловушка Джона Крамера — в новом отрывке из «Пилы 10»

Ужасающая ловушка Джона Крамера — в новом отрывке из «Пилы 10»
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Компания Lionsgate опубликовала на своём YouTube-канале новый отрывок из фильма «Пила 10». В нём создатели картины показали ужасающую ловушку Джона Крамера, которая изображена на постере ленты.

Её принцип действия заключается в том, чтобы лишить жертву зрения. Для решения головоломки даётся одна минута, однако за каждую ошибку герою ломают палец.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.

Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.

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