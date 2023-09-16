NBA 2K24 стала худшей игрой за всю историю Steam

8 сентября состоялся релиз баскетбольного симулятора NBA 2K24, однако аудитория встретила игру с огромным негативом, наставив кучу отрицательных оценок.

Фото: Steam250

На данный момент у симулятора больше 4,5 тыс. негативных обзоров. Согласно данным портала Steam250, среди тайтлов с тысячами отзывов NBA 2K24 стала самой низкооценённой игрой за всю историю Steam. Ранее пальму первенства в этом вопросе занимала скандальная Overwatch 2.

Геймеры жалуются на отсутствие кроссплатформы, сюжета в режиме MyCAREER, огромное количество багов, плохую оптимизацию, устаревшую графику и много на что ещё. Игроки также отметили, что новая часть практически ничем не отличается от NBA 2K23.

NBA 2K24 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.