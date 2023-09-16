Нового «Джеймса Бонда» может снять создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman

Издание World of Reel со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтера сообщило, что главный кандидат на место режиссёра нового «Джеймса Бонда» — Мэттью Вон, создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman.

Постановщик уже вёл переговоры с продюсером фильмов про знаменитого английского шпиона Барбарой Брокколи. Также ранее Кристофер Нолан заявил, что был бы тоже не прочь снять фильм про Бонда, однако для этого должен наступить «правильный момент».

Тем временем продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer продолжают поиски актёра на роль Джеймса Бонда. Ранее ходили слухи о том, что компания рассматривает Аарона Тейлора-Джонсона, известного по «Мстителям» и боевику «Быстрее пули».

Помимо этого, недавно жителей Великобритании спросили, кого бы они хотели видеть на роли Джеймса Бонда. В тройке лидеров оказались Идрис Эльба, Том Харди и Генри Кавилл.