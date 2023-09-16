Вышел тизер аниме «Киберслав» про Русь в киберпанке
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Вчера «Кинопоиск» опубликовал на своём YouTube-канале тизер-трейлер российского аниме «Киберслав» про Русь в киберпанке. За создание шоу отвечает «Плюс Студия».
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Плюс Студия».
Во вселенной «Киберслава» Древняя Русь владеет множеством современных технологий — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов.
Согласно синопсису, богатырю-полукровке предстоит расследовать жестокое преступление, совершённое против княжеской семьи. Виновник может скрываться как среди озлобленного люда, так и среди злой нечисти, которая заполонила местные леса.
Премьера «Киберслава» состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.
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