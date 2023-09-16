В «Человеке-пауке 2» не будет Гвен Стейси

До выхода «Человека-паука 2» остаётся чуть больше месяца. Разработчики игры уже раскрыли достаточно деталей, однако это не мешает геймерам строить предположения о появлении различных персонажей.

К примеру, некоторые фанаты считали, что в сиквеле появится Гвен Стейси. Недавно точку в этом вопросе поставил нарративный директор Insomniac Games Джон Пакетт.

В интервью изданию TheGamer представитель студии заявил, что героиня не появится в игре. По его словам, она не вписывается в историю, которую команда хочет рассказать.

У нас регулярно появляются новые идеи, однако в то же время мы должны быть сосредоточенными на истории, которую пытаемся рассказать. К сожалению для фанатов Гвен Стейси, героиня не является её частью.

Тем не менее Пакетт отметил, что в будущем всё может измениться, если серия увидит продолжение в лице новых игр.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. Тайтл выйдет полностью на русском языке.