Актрису Меган Фокс раскритиковали за озвучку Нитары в Mortal Kombat 1

14 сентября обладатели расширенного издания Mortal Kombat 1 получили доступ к игре. Среди претензий к файтингу геймеры отметили неудачную озвучку Нитары — внешность и голос героине подарила актриса Меган Фокс.

Игроки отмечают, что все реплики Фокс будто читает по бумажке, а её монотонная речь выбивает из общего погружения в атмосферу. По мнению некоторых, актриса вообще не придаёт фразам Нитары никаких эмоций.

Видео доступно на YouTube-канале Dan Allen Gaming. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Mortal Kombat 1 — новая часть франшизы, которая выступит её перезапуском. Фишкой тайтла станут камео-бойцы, помощью которых можно будет заручиться во время поединков.

Официальный релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.