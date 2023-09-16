Gaimin Gladiators стала чемпионом BetBoom Dacha по Dota 2 — это шестой трофей за полгода

Европейский состав Gaimin Gladiators по Dota 2 стал чемпионом глобального турнира BetBoom Dacha в Ереване.
В финале пятёрка «гладиаторов» с российским керри Антоном DyrachYO Шкредовым в составе уверенно победила TSM из Северной Америки. Счёт по картам — 3:1.
За победу Gaimin Gladiators получит $ 150 тыс. призовых, серебряный призёр в лице TSM увезёт домой $ 62,5 тыс. Третье место заняла Team Secret, заработав $ 25 тыс.
Сетка плей-офф турнира
Фото: Liquipedia
Для «гладиаторов» это уже шестой титул в сезоне 2023 года. Команда выиграла все три мэйджора, а также два сезона DreamLeague, упустив победу лишь на Riyadh Masters (4-е место).
BetBoom Dacha — подготовительный турнир к чемпионату мира The International 2023, который прошёл в неформальной обстановке в ереванском особняке. Между матчами игроки участвовали в разных активностях и просто весело проводили время.
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