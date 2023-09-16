«Оппенгеймер» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кино
Поделиться
По итогам почти двух месяцев проката общие сборы «Оппенгеймера» превысили $ 911 млн. Картина Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы сумела обойти «Богемскую рапсодию» и стала самым кассовым биографическим фильмом в истории кино.
Интересно, что благодаря успешному релизу в Китае критики не исключают того, что лента сумеет дойти до $ 1 млрд. Однако здесь всё будет зависеть от падения сборов в ближайшие недели — если оно будет не очень большим, то картина сможет дойти до заветной цифры.
Десять самых кассовых биографических фильмов в истории
- «Оппенгеймер» (2023) — $ 911 млн
- «Богемская рапсодия» (2018) — $ 910 млн
- «Снайпер» (2014) — $ 547 млн
- «Величайший шоумен» (2017) — $ 435 млн
- «Король говорит!» (2010) — $ 427 млн
- «Волк с Уолл-стрит» (2013) — $ 392 млн
- «Поймай меня, если сможешь» (2002) — $ 352 млн
- «Список Шиндлера» (1993) — $ 322 млн
- «Зелёная книга» (2018) — $ 321 млн
- «Игры разума» (2001) — $ 316 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
18:42
-
18:06
-
17:32
-
16:48
-
15:54
-
15:30
-
15:04
-
14:14
-
13:55
-
13:29
-
12:54
-
12:33
-
01:38
- 15 сентября 2023
-
22:42
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
20:47
-
20:14
-
19:39
-
19:05
-
18:37
-
18:25
-
18:06
-
17:36
-
17:31
-
17:11
-
16:43
-
16:07
-
15:56
-
15:49
-
15:41
Партнерский контент