Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оппенгеймер» обошёл «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кино

«Оппенгеймер» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кино
Комментарии

По итогам почти двух месяцев проката общие сборы «Оппенгеймера» превысили $ 911 млн. Картина Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы сумела обойти «Богемскую рапсодию» и стала самым кассовым биографическим фильмом в истории кино.

Интересно, что благодаря успешному релизу в Китае критики не исключают того, что лента сумеет дойти до $ 1 млрд. Однако здесь всё будет зависеть от падения сборов в ближайшие недели — если оно будет не очень большим, то картина сможет дойти до заветной цифры.

Десять самых кассовых биографических фильмов в истории

  1. «Оппенгеймер» (2023) — $ 911 млн
  2. «Богемская рапсодия» (2018) — $ 910 млн
  3. «Снайпер» (2014) — $ 547 млн
  4. «Величайший шоумен» (2017) — $ 435 млн
  5. «Король говорит!» (2010) — $ 427 млн
  6. «Волк с Уолл-стрит» (2013) — $ 392 млн
  7. «Поймай меня, если сможешь» (2002) — $ 352 млн
  8. «Список Шиндлера» (1993) — $ 322 млн
  9. «Зелёная книга» (2018) — $ 321 млн
  10. «Игры разума» (2001) — $ 316 млн.
Материалы по теме
Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» возглавили российский прокат
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android