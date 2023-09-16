«Оппенгеймер» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кино

По итогам почти двух месяцев проката общие сборы «Оппенгеймера» превысили $ 911 млн. Картина Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы сумела обойти «Богемскую рапсодию» и стала самым кассовым биографическим фильмом в истории кино.

Интересно, что благодаря успешному релизу в Китае критики не исключают того, что лента сумеет дойти до $ 1 млрд. Однако здесь всё будет зависеть от падения сборов в ближайшие недели — если оно будет не очень большим, то картина сможет дойти до заветной цифры.

Десять самых кассовых биографических фильмов в истории

«Оппенгеймер» (2023) — $ 911 млн «Богемская рапсодия» (2018) — $ 910 млн «Снайпер» (2014) — $ 547 млн «Величайший шоумен» (2017) — $ 435 млн «Король говорит!» (2010) — $ 427 млн «Волк с Уолл-стрит» (2013) — $ 392 млн «Поймай меня, если сможешь» (2002) — $ 352 млн «Список Шиндлера» (1993) — $ 322 млн «Зелёная книга» (2018) — $ 321 млн «Игры разума» (2001) — $ 316 млн.