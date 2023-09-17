17 сентября вышел первый постер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин — продолжения «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. Режиссёром ленты выступает Мартин Бурбулон.
Согласно сюжету, Констанцию похищают на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной леди Винтер. Но когда объявлена война и Атос, Портос и Арамис уже ушли на фронт, ужасная тайна из прошлого разрушает все старые союзы.
Помимо Евы Грин, к своим ролям вернутся Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Луи Гаррель (Людовик XIII), Ромен Дюрис (Арамис) и другие актёры.
Мировая премьера «Трёх мушкетёров: Миледи» состоится 13 декабря. В российских кинотеатрах фильм выйдет 28 декабря.
Постер
Фото: Pathe
- 17 сентября 2023
-
13:39
-
13:04
-
12:31
- 16 сентября 2023
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
18:42
-
18:06
-
17:32
-
16:48
-
15:54
-
15:30
-
15:04
-
14:14
-
13:55
-
13:29
-
12:54
-
12:33
-
01:38
- 15 сентября 2023
-
22:42
-
22:23
-
21:56
-
20:57
-
20:47
-
20:14
-
19:39
-
19:05
-
18:37
-
18:25
-
18:06
-
17:36
-
17:31
-
17:11
-
16:43
-
16:07