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Вышел первый постер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин

17 сентября вышел первый постер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин — продолжения «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. Режиссёром ленты выступает Мартин Бурбулон.

Согласно сюжету, Констанцию похищают на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной леди Винтер. Но когда объявлена война и Атос, Портос и Арамис уже ушли на фронт, ужасная тайна из прошлого разрушает все старые союзы.

Помимо Евы Грин, к своим ролям вернутся Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Луи Гаррель (Людовик XIII), Ромен Дюрис (Арамис) и другие актёры.

Мировая премьера «Трёх мушкетёров: Миледи» состоится 13 декабря. В российских кинотеатрах фильм выйдет 28 декабря.

Постер