Шоу Top Gear могут окончательно закрыть из-за травмы ведущего

На съёмках 34 сезона шоу Top Gear в прошлом году один из ведущих, Фредди Флинтофф, попал в аварию. Недавно спустя долгое время он вышел в свет, и журналисты смогли запечаталить Флинтоффа — его лицо ещё не успело до конца зажить.
Фото: The Mail
По информации издания The Mail, съёмочную команду Top Gear распустили, а из BBC уволились двое старших креативщиков программы. Помимо этого, BBC подтвердила, что 35 сезон шоу не планируется, а 34 сезон — отложен на неопределённый срок.
Подобный случай произошёл и осенью 2006 года. Во время съёмок 9 сезона Ричард Хаммонд, управляя Vampire, побил рекорд скорости в 515 км/ч, однако во втором заезде решил достигнуть ещё большего результата. В итоге у автомобиля лопнуло колесо, Хаммонд потерял над ним контроль и получил серьёзные травмы головы.
Несмотря на это, производство новых выпусков было возобновлено спустя две недели, а ведущий появился в шоу в январе 2007 года.
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