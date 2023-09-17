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Умер режиссёр Александр Хван, постановщик «Дюбы-Дюбы» и «Поводыря»

Умер режиссёр Александр Хван, постановщик «Дюбы-Дюбы» и «Поводыря»
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17 сентября стало известно о смерти режиссёра Александра Хвана в возрасте 65 лет. Информацию подтвердила жена постановщика.

Причина смерти кинодеятеля не раскрывается. Несколько лет назад Хван уже попадал в больницу из-за хронической обструктивной болезни лёгких. Тогда режиссёра вводили в искусственную кому, и в итоге медикам удалось спасти ему жизнь.

Александр Хван снял фильмы «Кармен», «Поводырь», «Умирать легко», а также сериалы «Предлагаемые обстоятельства», «Гаражи» и другие. В 1992 году его картина «Дюба-Дюба» была номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля — в России лента получила премию «Ника».

Хван также был актёром. Он отметился ролями в «Питер FM», «Зорге», «Детях Арбата» и других проектах.

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