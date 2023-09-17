17 сентября культовой GTA 5 исполнилось 10 лет — одной из самых продаваемых и популярных игр в мире. За полторы недели до этого разработчика тайтла из Rockstar Games заявили, что подготовили для фанатов несколько сюрпризов.

Как оказалось, авторы решили ограничиться добавлением в онлайн-режим трёх наборов одежды главных героев из сюжетной кампании и машиной Bravado Hotring Hellfire.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Напомним, пару месяцев назад тираж GTA 5 превысил 180 млн копий — это почти половина продаж всех частей франшизы. Причём тайтл до сих пор регулярно попадает в чарты самых продаваемых игр разных стран.

В 2014 году GTA 5 была портирована на PS4 и Xbox One, в 2015 году — на PC, а в 2022 году — добралась до PS5 и Xbox Series.