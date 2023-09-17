Тайка Вайтити: Disney отменила мой фильм по «Звёздным войнам»

Недавно режиссёр Тайка Вайтити принял участие в ежегодной церемонии вручения наград на Международном кинофестивале в Торонто. В ходе проведения мероприятия постановщик намекнул, что Disney отменила производство его фильма по «Звёздным войнам».

Фраза прозвучала, когда Вайтити начал говорить про картину от его коллеги Шона Леви по всё той же вселенной.

В отличие от меня, есть надежда, что свой фильм он [Шон Леви] ещё сможет закончить.

Ранее Леви заявил, что команда уже начала работу над сценарием ленты, однако производство пришлось поставить на паузу из-за забастовки сценаристов.

Disney пока никак не прокомментировала слова режиссёра. Тайка Вайтити был приглашён для работы над фильмом по «Звёздным войнам» в январе 2020 года. Также сообщалось, что премьера картины должна была состояться до конца 2023 года.