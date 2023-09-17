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Cyberpunk 2077 впервые запустили на смартфоне

Cyberpunk 2077 впервые запустили на смартфоне
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Блогер InfiniX решил запустить Cyberpunk 2077 на смартфоне Red Magic 7S Pro и поделился результатами эксперимента на своём YouTube-канале. Гаджет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 652 и обладает 12 ГБ оперативной памяти. Цены на устройство в России начинаются от 55 тыс. рублей.

Для запуска тайтла понадобился эмулятор Box64Droid.

Видео доступно на YouTube-канале InfiniX. Права на видео принадлежат InfiniX/CD Projekt RED.

В начальной кат-сцене Cyberpunk 2077 даже смогла выдать 20 FPS, однако дальше всё становилось только хуже. Во время геймплея кадровая частота находилась в диапазоне 5–7 FPS. Причём игровой процесс блогер показал на примере пустошей, поскольку в самом Найт-Сити экшен наверняка вообще бы не запустился.

Напомним, апдейт 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября, а дополнение Phantom Liberty — 26-го числа.

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