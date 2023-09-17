Мария Машкова и Юэль Киннаман — на новых кадрах 4-го сезона «Ради всего человечества»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». На них показаны персонажи актёров Марии Машковой и Юэля Киннамана.
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
События четвёртого сезона развернутся в 2003 году, когда в альтернативной вселенной человечество начало добывать ресурсы прямо с астероидов. Также к своим ролям вернутся Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»).
«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых сериалов Apple. Пользовательский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,3/10, а на IMDb — 7,9/10. Третий сезон вышел летом 2022 года и рассказывал о колонизации Марса.
Премьера четвёртого сезона шоу состоится 10 ноября в сервисе Apple TV+.
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