Мария Машкова и Юэль Киннаман — на новых кадрах 4-го сезона «Ради всего человечества»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». На них показаны персонажи актёров Марии Машковой и Юэля Киннамана.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

События четвёртого сезона развернутся в 2003 году, когда в альтернативной вселенной человечество начало добывать ресурсы прямо с астероидов. Также к своим ролям вернутся Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»).

«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых сериалов Apple. Пользовательский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,3/10, а на IMDb — 7,9/10. Третий сезон вышел летом 2022 года и рассказывал о колонизации Марса.

Премьера четвёртого сезона шоу состоится 10 ноября в сервисе Apple TV+.