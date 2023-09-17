Глава Гильдии актёров США призвала начать забастовку против игровых компаний

В начале сентября стало известно, что Гильдия актёров США собирается устроить ещё одну забастовку — в этот раз против игровых компаний. Чтобы начать её, необходимо подвести итоги голосования среди работников сферы, которое будет проходить вплоть до 25 сентября.
Недавно глава SAG-AFTRA Фрэн Дрешер призвала всех проголосовать за начало забастовки. Если решение действительно окажется положительным, то это не значит, что забастовку сразу объявят, — у руководства гильдии просто появится возможность сделать это в любой момент.
Напомним, Гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
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