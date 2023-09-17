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Rockstar Games опубликовала обращение в честь 10-летия GTA 5

Rockstar Games опубликовала обращение в честь 10-летия GTA 5
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Разработчики GTA 5 из Rockstar Games опубликовали в своём «твиттере» обращение в честь 10-летия игры. Создатели тайтла поблагодарили фанатов за долгие годы поддержки.

Благодаря такому прекрасному сообществу GTA 5 процветает на протяжении нескольких поколений консолей, а также даёт нам возможность наполнять GTA Online новыми функциями и контентом все эти 10 лет. Ваша поддержка искренне восхищает нас. Огромное спасибо всем, кто когда-либо играл, стримил, пробовал RP-серверы, творил или делился информацией о происходящем в Лос-Сантосе и округе Блэйн, — за новые совместные приключения!

Помимо этого, в честь юбилея разработчики добавили в онлайн-режим три набора одежды главных героев из сюжетной кампании и машину Bravado Hotring Hellfire.

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