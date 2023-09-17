«Барби» обошла культовых «Мстителей» в прокате США

По итогам почти двух месяцев проката фильм «Барби» собрал в прокате Северной Америки $ 626 млн. Ленте с Райаном Гослингом и Марго Робби удалось превзойти результат «Мстителей» Джосса Уидона и занять 11-ю строчку в списке самых кассовых фильмов в США без учёта инфляции.

Впереди «Барби» расположился «Мир Юрского периода» с результатом в $ 653 млн. Первую строчку уверенно занимают «Звёздные войны: Пробуждение силы» с показателем в $ 936 млн.

Самые кассовые фильмы в истории США

Звёздные войны: Пробуждение силы (2015) — $ 936 млн. «Мстители: Финал» (2019) — $ 858 млн. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $ 814 млн. «Аватар» (2009) — $ 785 млн. «Топ Ган: Мэверик» (2022) — $ 718 млн «Чёрная Пантера» (2018) — $ 700 млн «Аватар: Путь воды» (2022)— $ 684 млн. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $ 678 млн. «Титаник» (1997) — $ 674 млн. «Мир Юрского периода» (2015) — $ 653 млн. «Барби» (2023) — $ 626 млн. «Мстители» (2012) — $ 623 млн.

Тем временем по миру «Барби» собрала уже более $ 1,4 млрд. Это самый кассовый фильм 2023 года — ленту уже вряд ли обгонят ближайшие конкуренты.