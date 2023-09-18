В продолжении сериала «Счастливы вместе» появится пёс Барон
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Издание Mash поделилось интересными деталями продолжения сериала «Счастливы вместе», которое получило название «Букины». Помните культового пса семейства, Барона? Так вот, он появится в шоу.
Собака, которая играла Барона в оригинальном сериале, умерла, но авторы сериала нашли другого кандидата на эту роль. Обновлённого Барона пока не показали, но он должен быть максимально приближен к оригинальной версии пса.
Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.
У «Букиных» уже есть дата премьеры — 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов. Вероятно, продление шоу на второй сезон будет зависеть от успеха первого.
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