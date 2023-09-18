«Я писал о том, что знал»: Сильвестр Сталлоне — о создании сценария «Рокки»
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Легендарный актёр Сильвестр Сталлоне рассказал в интервью, что помогло ему при написании сценария к первой части «Рокки». По словам артиста, по большей части он задействовал личный опыт, чтобы показать зрителям, через какие трудности приходится проходить герою.
Сталлоне отметил, что в фильмах его цепляют не столько диалоги, сколько то, как персонаж проходит различные сложные этапы жизни.
Мне очень повезло попасть в золотой век кино, когда диалоги был важны. Но диалоги тронули меня не так сильно, как реальное физическое воплощение преодоления трудностей. Я просто написал о том, что знал. Я писал об этом глупом пареньке, у которого было очень большое сердце.
«Рокки» — культовый фильм, рассказывающий про боксёра Рокки Бальбоа, которого сыграл Сталлоне.
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