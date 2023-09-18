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Вышел 10-минутный отрывок из «Миссии невыполнима 7»

Вышел 10-минутный отрывок из «Миссии невыполнима 7»
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Издание IGN опубликовало небольшой отрывок из «Миссии невыполнима 7». Он длится всего 10 минут. В нём показан фрагмент, в котором Итан Хант в исполнении Тома Круза ведёт диалог Грейс, роль которой сыграла Хейли Этвелл. В это время их начинают преследовать.

Выход отрывка приурочен к скорой цифровой премьере.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет седьмой части франшизы рассказывает о том, как Итан и его команда приступают к своей самой опасной миссии: выследить новое страшное оружие, угрожающее всему человечеству, прежде чем оно попадёт не в те руки.

Вместе с Крузом и Этвелл в ленте сыграли Саймон Пегг, Винг Рэймс, Ребекка Фергюсон и другие.

Премьера фильма в онлайне состоится 10 октября.

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