Раскрыта продолжительность фильма «Вонка»
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На сайте The Movie Database появилась информация о хронометраже фильма «Вонка». Согласно данным, лента будет идти 1 час и 53 минуты. Это примерно столько же, сколько длилась лента «Чарли и шоколадная фабрика» — её продолжительность составила 1 час и 46 минут.
Картина расскажет о молодости Вилли Вонки — будущего владельца шоколадной фабрики, который прибывает в большой город с надеждой исполнить свою мечту. В фильме покажут, как начиналась история Вонки.
Роль молодого Вилли Вонки сыграет Тимоти Шаламе. С ним в картине снялись Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Хью Грант и другие. Режиссёром выступил Пол Кинг.
Премьера фильма «Вонка» в кинотеатрах намечена на 15 декабря. Официальных показов ленты в России не будет.
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